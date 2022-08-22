Гатилов указал на отсутствие платформы для встречи Путина и Зеленского

Для переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет никакой «практической платформы». Об этом в субботу, 21 августа, сообщила газета Financial Times со ссылкой на постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

При этом он отметил роль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который всячески пытается содействовать диалогу. Однако на данный момент Гатилов отверг возможность встречи российского и украинского лидеров.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что США убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали в ноябре, если туда прилетит президент России Владимир Путин.

В этот же день Эрдоган во время переговоров во Львове предложил своему коллеге Зеленскому провести на турецкой территории его встречу с Путиным.

Накануне турецкий телеканал CNN Türk сообщил, что Россия якобы смягчила условия для организации возможной встречи Путина и Зеленского.

До этого, 10 августа, сообщалось, что Индонезия заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

При этом Таварес уточнил, что Киев не обращался к Индонезии с просьбой провести в рамках саммита G20 встречу президентов России и Украины.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.