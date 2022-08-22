Реклама
Прямой эфир
Спорт
Мбаппе забил гол через 8 секунд после начала матча против «Лилля»
Мир
Сооснователя Pink Floyd внесли в базу сайта «Миротворец»
Мир
В Запорожье системы ПВО отразили за вечер три атаки ВСУ
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
В Нью-Йорке выявили первый случай оспы обезьян у несовершеннолетнего
Мир
Гатилов указал на отсутствие платформы для встречи Путина и Зеленского
Мир
США обвинили в извлечении выгоды из газового кризиса в Европе
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
В ДНР из России доставили около 1 млн учебников
Мир
Болдуин рассказал о потере пяти контрактов после трагедии на съемках
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Гатилов указал на отсутствие платформы для встречи Путина и Зеленского

Постпред России при ООН Гатилов: никакой практической платформы для встречи Путина и Зеленского нет
0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет никакой «практической платформы». Об этом в субботу, 21 августа, сообщила газета Financial Times со ссылкой на постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

В стол переговоров: каковы дальнейшие перспективы диалога РФ и Украины
И к чему призвал Владимира Зеленского экс-президент страны Виктор Янукович

При этом он отметил роль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который всячески пытается содействовать диалогу. Однако на данный момент Гатилов отверг возможность встречи российского и украинского лидеров.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что США убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали в ноябре, если туда прилетит президент России Владимир Путин.

В этот же день Эрдоган во время переговоров во Львове предложил своему коллеге Зеленскому провести на турецкой территории его встречу с Путиным.

Накануне турецкий телеканал CNN Türk сообщил, что Россия якобы смягчила условия для организации возможной встречи Путина и Зеленского.

До этого, 10 августа, сообщалось, что Индонезия заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

При этом Таварес уточнил, что Киев не обращался к Индонезии с просьбой провести в рамках саммита G20 встречу президентов России и Украины.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022