В Индонезии заявили об отсутствии запроса от Киева на встречу с Путиным

Киев не обращался к Индонезии с просьбой провести в рамках саммита G20 встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае их очного участия. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес в рамках фестиваля, организованного в честь 77-й годовщины провозглашения независимости Индонезии.

«Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», — ответил Хосе Таварес на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Глава индонезийской дипмиссии в Москве сказал, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами. Ранее он анонсировал очное участие Владимира Путина в саммите G20 как члена «двадцатки», отметив, что страна готова пригласить и Зеленского, чтобы «попробовать наладить какой-то контакт».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

Между тем, как сказал 20 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение о формате участия Путина в саммите будет принято непосредственно перед поездкой.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября на острове Бали. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.