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В Совфеде отвергли окончание спецоперации путем переговоров с Зеленским

Сенатор Ковитиди предрекла окончание СВО путем переговоров, но не с Зеленским
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса должна завершиться путем переговоров, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение 22 августа в беседе с «Известиями» высказала сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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Таким образом она прокомментировала заявление Зеленского о том, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) может стать поводом для отказа Киева вести переговоры.

«У Зеленского свое восприятие, как у мухи, которая видит вверх ногами. <…> Любые военные действия заканчиваются за столом переговоров, они будут происходить, я уверена в этом. Когда — это вопрос уже второй. Но участником этих переговоров, который принимает решение, будет отнюдь не Зеленский. Это он должен зарубить себе на носу», — заявила Ковитиди.

Зеленский ранее в этот день говорил о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Еще 20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками.

При этом глава ДНР Денис Пушилин 22 августа отметил, что заявления Зеленского не сорвут проведение «мариупольского трибунала». Также Пушилин сообщил, что подготовка к трибуналу подходит к завершению. Прежде он отмечал, что его первый этап может состояться уже в конце лета.

В начале июля сообщалось, что в суд направлено первое дело боевиков признанной в РФ террористической и запрещенной группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS». По предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма. Отмечалось, что в числе обвиняемых — восемь человек. Статьи, которые им вменяются, предусматривают в том числе высшую меру наказания — смертную казнь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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