Зеленский заявил о «последней черте» по переговорам для России
Предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) может стать поводом для отказа Киева вести переговоры. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны», — пояснил он в своем Telegram-канале.
По словам украинского лидера, реакция Киева на судебное разбирательство с участием служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет «однозначной».
Ранее, 18 августа, Зеленский сообщил, что переговоры с Москвой будут возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.
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