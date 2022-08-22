Глава ДНР ответил на заявление Зеленского о трибунале над «азовцами»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «мариупольском трибунале» не сорвут его проведение. Об этом заявил в понедельник, 22 августа, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Ранее в этот день Зеленский сказал, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева от дальнейших переговоров с Москвой.

«На самом деле необходимо с определенным скепсисом подходить к заявлениям Зеленского. Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из «Азова» (организация признана Верховным судом России террористической и запрещена в РФ. — Ред.) должны понести соответствующее наказание. Таких преступлений достаточно много», — сказал Пушилин в интервью телеканалу «Россия-24».

Пушилин заявил, что подготовка к трибуналу над украинскими военнослужащими подходит к завершению. Прежде он отмечал, что его первый этап может состояться уже в конце лета. Участие в нем могут принять представители других стран, в том числе западных.

О планах провести международный трибунал глава республики сообщил еще в мае, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с мариупольского завода «Азовсталь». Разработкой его устава занялась Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

С начала спецоперации РФ российская и украинская стороны провели четыре очные встречи по мирному урегулированию конфликта на Украине. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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