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МИД призвал Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии

МИД РФ: Киеву и другим странам надо признать сложившиеся на Украине территориальные реалии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Киеву и другим странам пора признать сложившиеся на Украине территориальные реалии, заявила 4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью испанской газете ABC, говоря о российском статусе Крыма и независимости ДНР и ЛНР.

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«Они (реалии) возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 году. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — сказала Захарова.

По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса. Захарова напомнила об обстрелах со стороны украинских военных территорий Донбасса с использованием тяжелой артиллерии, в результате чего гибли мирные граждане, были повреждены жилые дома и соцобъекты.

«Мы регулярно привлекали внимание западных стран к продолжавшемуся все эти годы геноциду населения юго-восточных районов Украины, которое отказалось принять и поддержать результаты антиконституционного государственного переворота 2014 года, выступило против массового нарушения прав русскоязычного населения в стране, политики насильственной украинизации, уничтожения русской культуры и переписывания истории. Однако нас не хотели услышать», — заявила она.

При этом, она уточнила, что шанс решить внутриукраинский конфликт мирным путем был.

«Это последовательная реализация упомянутого «Комплекса мер». Однако Киев отказался идти этим путем, а страны Запада ничего не делали, чтобы этому помешать», — подчеркнула Захарова.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также российский лидер и руководители республик подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В обращении к россиянам Путин подчеркнул, что ситуация в Донбассе приняла критический характер. Он отметил, что Украина в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, о чем мнения жителей никто не спрашивал. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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