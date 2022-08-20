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Глава парламента Крыма назвал США спонсором терроризма

Глава парламента Крыма Константинов назвал США спонсором терроризма
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором. Об этом в субботу, 20 августа, он заявил в беседе с «РИА Новости».

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Таким образом политик прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что США якобы разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

«США и не запрещали это делать. Вопрос не в желании, а в возможностях. Были бы у них возможности, они с удовольствием били бы по крымским инфраструктурным объектам, по нашим городам и селам. Это они до сих пор делают на Донбассе», — сказал глава крымского парламента.

Константинов напомнил, Крым — это одна из приоритетных целей Киева, а американские коллеги только рады выступить «спонсорами подобного терроризма».

Он также указал на то, что гарантию безопасности может обеспечить только «наша готовность противодействия террористическим актам».

Накануне депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что использование американского оружие против Крыма будут восприняты как агрессия.

В этот же день советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков сообщил, что не стоит делать поспешных выводов насчет информации о разрешении Киеву от США атаковать Крым. Он предупредил, что любая попытка агрессии ударит «бумерангом».

Между тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев 18 августа сообщил, что в районе аэропорта Бельбек системой противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, предположительно, украинский БПЛА был сбит в районе Керчи.

Также в четверг Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Он подчеркнул, что опасности для города и моста нет.

До этого, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе республики произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. Сообщалось, что в результате пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Получили повреждения ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. На территории района был введен режим ЧС регионального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 17 августа предрек Украине «страшный ответ» при такой попытке и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.

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