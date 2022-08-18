Системы ПВО сработали в Керчи

Системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Об этом сообщил 18 августа советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО», — написал он.

Он подчеркнул, что опасности для города и моста нет.

Ранее, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе республики произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. Сообщалось, что в результате пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Получили повреждения ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. На территории района был введен режим ЧС регионального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 17 августа предрек Украине «страшный ответ» при такой попытке и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.