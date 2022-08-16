После ЧП под Джанкоем власти Крыма ввели режим ЧС регионального характера

Глава Республики Крым Сергей Аксенов после инцидента с детонацией склада с боеприпасами в воинской части в Джанкойском районе 16 августа ввел на полуострове режим ЧС регионального характера. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера», — написал Аксенов.

По его словам, после окончания детонации начнется обход домовладений для установления масштабов нанесенного ущерба. С территории, расположенной в непосредственной близости к воинской части, эвакуировали 3 тыс. человек.

16 августа в Минобороны сообщили, что утром во вторник произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.

Позже Сергей Аксенов назвал случившееся результатом диверсии. Из-за детонации получили урон линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В настоящий момент железнодорожные пути уже восстановлены.

Следующие с материковой части РФ пассажирские поезда временно останавливаются на станции Владиславовка. Движение поездов возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.