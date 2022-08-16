Три тысячи человек эвакуировали после ЧП на военном складе в Крыму
В результате ЧП на военном складе на севере Крыма эвакуировали 3 тыс. человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По информации Минобороны РФ, объект пострадал в результате диверсии.
Более того, в результате происшествия сгорели несколько домов. Пострадавших нет.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — сообщали в ведомстве.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, железнодорожные пути уже восстановлены. Движение поездов возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.