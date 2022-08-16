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Три тысячи человек эвакуировали после ЧП на военном складе в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В результате ЧП на военном складе на севере Крыма эвакуировали 3 тыс. человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По информации Минобороны РФ, объект пострадал в результате диверсии.

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Более того, в результате происшествия сгорели несколько домов. Пострадавших нет.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — сообщали в ведомстве.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, железнодорожные пути уже восстановлены. Движение поездов возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

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