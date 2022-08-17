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В СФ назвали экзотической идею Киева разрушить Крымский мост

Сенатор Джабаров назвал экзотической идею Киева разрушить Крымский мост
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предрек Украине «страшный ответ» при попытке разрушить Крымский мост.

Глава ВСУ признал тяжелое положение Украины на фронте. Онлайн спецоперации 17 августа
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В беседе с Lenta.Ru в среду, 17 августа, Джабаров выразил надежду на то, что «до этого не дойдет». Он подчеркнул, что «Крымский мост надежно защищен системой ПВО».

По словам Джабарова, угроза со стороны Украины «появилась из-за успехов российской армии».

«Даже главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный признал, что Россия наступает по всем фронтам. Поэтому появились такие «экзотические» предложения — уничтожить Крымский мост, взорвать Курскую АЭС и так далее», — пояснил сенатор.

Джабаров добавил, что Россия уже отреагировала на подобные заявления и действия со стороны Украины, начав специальную военную операцию.

16 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост и назвал его «законной военной целью». По его словам, транспортный объект является «незаконной конструкцией». Подоляк также отметил, что переправа имеет большое военное значение. Чиновник не уточнил, каким именно образом украинская армия может нанести удар, пишет Pravda.Ru.

Как отметила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» 15 августа, российские военные надежно защищают Крымский мост. Она считает, что удары могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заверил, что Крымский мост надежно защищен, и у Киева отсутствуют военные возможности повредить его.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал заявления о планах нанести удар по Крымскому мосту симптомами белой горячки.

До этого, в июне, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. СК России уже обещал дать правовую оценку призыву генерала Вооруженных сил Украины, пишет сайт kp.ru. Еще раньше, в апреле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ намерены ударить по Крымскому мосту, «как только появится такая возможность», напоминает Life.ru.

Как пишет НСН, аналитик Уильям Линд в своей статье для газеты The American Conservative отметил, что украинские власти третий месяц громогласно заявляют о контрнаступлении на юге, при этом игнорируя урок Курской битвы, которая произошла в 1943 году и стала переломным моментом Второй мировой войны.

16 августа сообщалось, что украинские диверсанты в Курской области подорвали ЛЭП, которые питают Курскую атомную электростанцию (АЭС). По данным ЦОС ФСБ России, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе было совершено шесть подрывов опор высоковольтных линий электропередачи. По факту произошедшего следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ, отмечает «Ридус». Осуществляется розыск диверсантов, пишет RT.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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