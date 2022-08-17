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Советник Зеленского заявил о планах Киева разрушить Крымский мост

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Киев планирует разрушить Крымский мост. Об этом во вторник, 16 августа, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian.

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По его словам, мост является «незаконной конструкцией». Подоляк также отметил, что он имеет большое военное значение.

«Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал он.

При этом советник Зеленского не уточнил, какие действия предпримет украинская армия, чтобы атаковать Крымский мост.

Накануне зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что ничего не слышал о совместных планах Киева и Лондона нанести удар по Крымскому мосту.

В этот же день депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в июне на мадридском саммите НАТО Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста.

Как отметила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями», российские военные надежно защищают Крымский мост. Она считает, что удары могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заверил, что Крымский мост надежно защищен, и у Киева отсутствуют военные возможности повредить его.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал заявления о планах нанести удар по Крымскому мосту симптомами белой горячки. Он напомнил, что мост защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) и современными комплексами, в том числе радиолокационными.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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