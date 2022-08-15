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В Совфеде отрегировали на участие Лондона в планах по атакам на Крымский мост

Сенатор Ковитиди: удары по Крымскому мосту могут быть нанесены при отсутствии политической дальновидности у Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Крымский мост стоял, стоит и будет стоять, заявила в понедельник, 15 августа, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди, комментируя информацию о том, что Великобритания принимала участие в переговорах, в ходе которых Лондон и Киев обсудили план по уничтожению Крымского моста.

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«Варварская бомбардировка Лондона 7 сентября 1940 года, которую осуществили нацисты, должна была послужить уроком-предупреждением для англичан, что нацизм смертельно опасен. Мы помним, что тогда Королевские ВВС подняли в воздух 11 истребительных эскадрилий. И тем не менее это не уберегло Британию от сотен жертв и тысяч раненых. И то, что сегодняшние власти Великобритании вскармливают зверя, взращивая неонацизм на Украине, оставляя вооружение, инструктируя украинских неонацистов, всё это может очень дорого стоить Великобритании», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Как отметила политик, российские военные надежно защищают Крымский мост. По ее словам, удары по Крымскому мосту могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность.

«Все мы в одной лодке — и россияне, и британцы, и немцы. И лодка эта — планета Земля. Для того чтобы мы не говорили о ядерной войне, нам нужно коренным образом пересмотреть всё, что происходит сегодня», — заключила сенатор.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста. Это произошло в июне на мадридском саммите НАТО.

Еще 17 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность». После этих угроз первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о необходимости полностью денацифицировать Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз, и Кремль принимает этот факт во внимание. Представитель Кремля также отметил, что Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил РФ.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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