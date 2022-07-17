В Киеве заявили о намерении атаковать Крымский мост при первой возможности

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

«Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом [который можно атаковать]. Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан иностранным агентом в РФ).

Киев неоднократно заявлял о намерении уничтожить Крымский мост, однако в минобороны Украины признавали, что строение исключительно охраняется и нанести по нему удар невозможно.

При этом 6 июля немецкий журнал Stern сообщил о планах двух немецких солдат взорвать Крымский мост с помощью похищенного оборудования. По информации издания, мужчина с 10 подельниками с 2021 года совершали кражи взрывчатки и оборудования в военных частях на территории Шлезвиг-Гольштейна.

Днем ранее издание The Drive усомнилось в том, что Украина сможет нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами. В статье говорится о том, что мост для РФ — важнейший инфраструктурный объект, и российские военные ищут способы обезопасить его от возможного удара. Так, сейчас мост прикрывают системы ПВО и РЭБ.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов Вооруженных сил Украины является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

Сведения о намерениях украинских военных нанести удар по Крымскому мосту поступали и ранее. Так, 6 мая представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил о том, что Украина вынашивала планы по нанесению удара по этой транспортной артерии 9 мая. Необходимость этого шага он обосновал якобы использованием моста в военных целях и необходимостью поднять моральный дух Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».