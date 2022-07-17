В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о необходимости полностью денацифицировать Украину после угроз об уничтожении Крымского моста. Об этом он заявил 17 июля «РИА Новости».

«Подобные заявления подтверждают, что нужна полная демилитаризация и денацификация Украины до границ с Евросоюзом. Только тогда мы будем уверены, что никакие сумасшедшие идеи не будут реализованы. Безопасность Крымского моста и Крыма обеспечена на самом высоком уровне», — заявил Фикс.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Крымский мост. Он также заявил об ответственности США в случае таких действий, так как именно они поставляют Украине летальное оружие.

Такие заявления были сделаны в связи с тем, что накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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