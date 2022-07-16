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В минобороны Украины допустили удары из HIMARS по Крыму

Представитель МО Украины Скибицкий: Киев может ударить ракетами из РСЗО HIMARS по Крыму
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Фото: TASS/Zuma
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Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму. Об этом в субботу, 16 июля, в эфире единого украинского телемарафона заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

На украинском «Южмаше» уничтожены цеха по производству «Точки-У». Онлайн спецоперации 16 июля
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Он отметил, что в этом случае целью РСЗО могут стать материалы, боеприпасы и скопление военной техники.

При этом только в пятницу, 15 июля, украинский министр обороны Алексей Резников в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос об условиях поставки США украинской стороне реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, убеждал, что Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории.

По его словам, в письме руководителю Пентагона он указал, что американское оружие будет применяться для «сдерживания» и «деоккупации».

Вашингтон направил Киеву РСЗО HIMARS в рамках пакета военной помощи.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку РСЗО. Он подчеркнул, что отправка Киеву американских HIMARS повышает риски дальнейшей эскалации.

Страны Запада отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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