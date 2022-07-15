На Украине пообещали не использовать HIMARS для ударов по России

Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории. Об этом заявил 15 июля в интервью Би-би-си украинский министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос об условиях поставки США украинской стороне реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались не использовать высокоточное оружие (для ударов) по российским объектам на территории Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, в письме руководителю Пентагона он указал, что американское оружие будет применяться для «сдерживания» и «деоккупации».

Кроме того, комментируя заявление депутата Верховной рады Федора Вениславского о том, что Киев потребовал ракеты большей дальности, Резников подчеркнул, что «депутаты не являются участниками переговоров и не посвящены в то, что на самом деле происходит».