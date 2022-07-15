На Украине пообещали не использовать HIMARS для ударов по России
Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории. Об этом заявил 15 июля в интервью Би-би-си украинский министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос об условиях поставки США украинской стороне реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались не использовать высокоточное оружие (для ударов) по российским объектам на территории Российской Федерации», — сказал он.
По его словам, в письме руководителю Пентагона он указал, что американское оружие будет применяться для «сдерживания» и «деоккупации».
Кроме того, комментируя заявление депутата Верховной рады Федора Вениславского о том, что Киев потребовал ракеты большей дальности, Резников подчеркнул, что «депутаты не являются участниками переговоров и не посвящены в то, что на самом деле происходит».
Вениславский в эфире телеканала «Рада» 14 июля рассказал, что Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS.
Вашингтон направил Киеву РСЗО HIMARS в рамках пакета военной помощи. Высокопоставленный представитель Белого дома 1 июня заявил, что американская сторона получила заверения о неприменении Украиной передаваемых ей РСЗО против целей, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что такие поставки создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.
Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.
Страны Запада отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.
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