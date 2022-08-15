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В ГД назвали белой горячкой желание Киева ударить по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Белик назвал белой горячкой желание Киева ударить по Крымскому мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заявления депутатов Верховной рады и других видных деятелей Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту являются не более чем симптомами белой горячки. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

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По словам Дмитрия Белика, подобные планы напоминают разговор душевнобольных пациентов из повести Антона Чехова «Палата № 6», так как мост защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) и современными комплексами, в том числе радиолокационными.

«Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской области, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры», — рассказал Белик в беседе с «РИА Новости».

Ранее в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

В свою очередь политолог Руслан Бальбек указал на то, что любая угроза в отношении Крымского моста является посягательством на национальную безопасность России.

До этого, 16 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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