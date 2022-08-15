Политолог назвал угрозы в адрес Крымского моста посягательством на нацбезопасность

Любая угроза в отношении Крымского моста является посягательством на национальную безопасность России, заявил 15 августа политолог Руслан Бальбек.

«Крымский мост — это стратегический объект, любая угроза в отношении него — это посягательство на нашу национальную безопасность. Впрочем, украинские политики уже и так наговорили на полный букет статей о нацизме, геноциде, подготовке массовых убийств и многом другом», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, Киев при наличии такой возможности уже давно бы совершил атаку на мост.

«Всё, что им остается, — это разрабатывать планы и озвучивать их в публичной сфере, чтобы все видели, какой уровень угроз существует для российских стратегических объектов», — заключил политолог.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

9 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев ведет против Москвы «креативную войну», ключевой задачей которой является деморализация Вооруженных сил России.

В интервью украинской службе Би-би-си он признался, что на сегодняшний день публичные комментарии киевских властей являются частью информационно-психологической операции.

До этого, 16 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он отметил, что Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой. Он также предупредил, что если Киев и нанесет удар по мосту, то его будет ждать «возмездие».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз, и Кремль принимает этот факт во внимание.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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