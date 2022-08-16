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В Британии опровергли планы уничтожить Крымский мост

Зампостпреда Великобритании при ООН заявил, что не слышал о планах Лондона ударить по Крымскому мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил 15 августа, что ничего не слышал о совместных планах Киева и Лондона нанести удар по Крымскому мосту.

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«Я ничего не слышал об этом», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в июне на мадридском саммите НАТО Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста. Об этом он написал в своем Telegram-канале, приложив фотографию с британским министром обороны Беном Уоллесом и бывшим на тот момент премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как отметила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями», российские военные надежно защищают Крымский мост. Между тем, удары могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность, добавила она.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, в свою очередь, заявил, что у Киева отсутствуют военные возможности повредить Крымский мост. Режим повышенной готовности, между тем, по его словам, должен соблюдаться.

Как посчитал депутат Госдумы Дмитрий Белик, заявления о планах нанести удар по Крымскому мосту являются не более чем симптомами белой горячки. Мост защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) и современными комплексами, в том числе радиолокационными, уточнил он.

До этого, 16 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны. Выбор Крымского моста как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов», отметил он.

Еще в апреле депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что Киеву не следует угрожать России ударами по ее территории, в том числе по Крымскому мосту, поскольку это повлечет за собой ответные меры.

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