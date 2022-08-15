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В Крыму заверили в надежной защите Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Крымский мост надежно защищен, и у Киева отсутствуют военные возможности повредить его. В полной безопасности транспортного перехода в понедельник, 15 августа, заверил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

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«Крымский мост надежно защищен, и военных вариантов его повредить у украинской стороны нет. Но при этом, естественно, режим повышенной готовности должен соблюдаться. Ну и, конечно же, наши граждане должны проявлять сознательность и бдительность», — рассказал Чегринец в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

В ответ депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подобные заявления депутатов Верховной рады и других видных деятелей Украины симптомами белой горячки.

По его словам, такие планы напоминают разговор душевнобольных пациентов из повести Антона Чехова «Палата № 6», так как мост защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) и современными комплексами, в том числе радиолокационными.

В свою очередь политолог Руслан Бальбек указал на то, что любая угроза в отношении Крымского моста является посягательством на национальную безопасность России.

До этого, 16 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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