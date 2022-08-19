В России предупредили о последствиях атаки на Крым оружием США

Использование американского оружие против Крыма будут восприняты как агрессия, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в пятницу, 19 августа.

«США в своей политике по Украине давно перешли все дозволенные красные линии, тем самым продолжая на полном ходу толкать страну в пропасть и хаос», — считает он.

По словам Шеремета, если США повлияют на Украину и поставляемое оружие применят против Крыма, то это повлечет серьезные последствия прежде всего для киевского режима.

Он также добавил, что американцам пора задуматься об уходе с Украины.

18 августа СМИ сообщили, что США якобы разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

16 августа на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной ЧП стала диверсия.

9 августа на территории аэродрома Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Как сообщили в Минобороны РФ, детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла на обвалованной площадке хранения. В результате возник пожар. При этом в ведомстве исключили вероятность обстрела.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».