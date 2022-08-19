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Власти Крыма предупредили о «бумеранге» в случае атаки полуострова

Советник главы Крыма Крючков: любая попытка агрессии ударит бумерангом
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Не стоит делать поспешных выводов насчет информации о разрешении Киеву от США атаковать Крым. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков в беседе с «РИА Новости».

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При этом он предупредил, что любая попытка агрессии ударит «бумерангом».

«Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — сказал Крючков.

Ранее, 17 августа, газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Между тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев 18 августа сообщил, что в районе аэропорта Бельбек системой противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, предположительно, украинский БПЛА был сбит в районе Керчи.

Также в четверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Он подчеркнул, что опасности для города и моста нет.

До этого, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе республики произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. Сообщалось, что в результате пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Получили повреждения ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. На территории района был введен режим ЧС регионального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 17 августа предрек Украине «страшный ответ» при такой попытке и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.

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