Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике

В районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в четверг, 18 августа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет, никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и получать информацию от проверенных источников.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, предположительно, украинский БПЛА был сбит в районе Керчи.

Также в четверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Керчи. Он подчеркнул, что опасности для города и моста нет.

До этого, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе республики произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. Сообщалось, что в результате пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Получили повреждения ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. На территории района был введен режим ЧС регионального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 17 августа предрек Украине «страшный ответ» при такой попытке и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.