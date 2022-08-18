Власти Запорожья сообщили о сбитом украинском БПЛА в районе Керчи

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в районе Керчи. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Керчи. Он подчеркнул, что опасности для города и моста нет.

До этого, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе республики произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. Сообщалось, что в результате пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Получили повреждения ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. На территории района был введен режим ЧС регионального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 17 августа предрек Украине «страшный ответ» при такой попытке и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.