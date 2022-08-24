Украинский телеканал назвал Джонсона премьером Украины

Украинский телеканал ICTV в эфире 24 августа назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, прибывшего с визитом в Киев, главой правительства Украины.

В вечерней трансляции на титрах к должности Джонсона, проводившего совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, появилась надпись «премьер-министр Украины».

Ранее, 26 июля, на сайте офиса украинского президента зарегистрировали петицию о предоставлении гражданства Украины Борису Джонсону и о выдвижении его кандидатуры на должность премьера страны.

24 августа Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом. Уходящий в отставку политик на встрече с Зеленским сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Политик объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 человек из-за скандалов. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

26 июля сообщалось, что Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года. Как утверждает The Telegraph, британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые берутся за эту работу.