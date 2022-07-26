Петицию об украинском гражданстве Джонсону внесли на сайт Зеленского

Петиция о предоставлении гражданства Украины премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и о подаче его кандидатуры на должность премьера страны зарегистрирована на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. Она опубликована 26 июля.

«Господин президент, прошу вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и представить его кандидатуру на пост премьер-министра», — говорится в тексте обращения.

Автор публикации указывает, что к положительным сторонам решения относятся мировая поддержка Джонсона, его четкая позиция по Украине, образование в политической, финансовой и юридических областях.

При этом отмечается, что в соответствии с нынешними конституцией и законом страны, это назначение невозможно.

Пока петиция набрала 81 голос из 25 тыс. необходимых.

В настоящее время пост украинского премьер-министра занимает Денис Шмыгаль.

Джонсон объявил о своей отставке с поста премьера Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

Позже 23 июля он принял участие в обучении военному делу вместе с украинскими военнослужащими. После чего читатели британской газеты Daily Mail осудили его. Так, один из комментаторов посоветовал отправить политика на Украину.