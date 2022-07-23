Читатели Daily Mail высмеяли Джонсона после «тренировки» с военными ВСУ

Читатели британской газеты Daily Mail осудили уходящего в отставку британского премьера Бориса Джонсона, посетившего тренировку украинских солдат в Северном Йоркшире.

Так, один из комментаторов посоветовал отправить политика на Украину или в британский город Дувр сражаться с мигрантами.

Другой пользователь Сети возмутился тем, что Джонсон делает фотографии для своих мемуаров, пока обычные жители Соединенного королевства страдают от повышения цен на бензин и продукты.

«Борис критиковал [российского лидера Владимира] Путина за то, что тот ведет себя «как мачо». А сам-то что? Не могу понять, зачем они устраивают эту фотосессию, это выглядит смешно», — подчеркнул другой комментатор.

Читатели Daily Mail пришли к выводу, что политик «просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается».

«Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране», — резюмировал пользователь Сети.

Ранее в этот день подавший в отставку премьер Великобритании принял участие в обучении военному делу вместе с украинскими военнослужащими. Судя по видео, Джонсон поучился кидать гранату, стрелять и целиться из гранатомета.

До этого Джонсон полетал на истребителе «Тайфун» в Линкольншире. После на авиашоу в Фарнборо он рассказал о своем полете аудитории. Также он отметил, что во время службы на посту премьер-министра совершил «довольно трудные, если не удивительные подвиги».

Как прокомментировала его полет 19 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уходящий со своего поста Джонсон продемонстрировал отношение к высоким ценам на топливо.

20 июля появилась информация о выходе бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака и главы министерства иностранных дел Лиз Трасс в последний этап гонки за пост премьер-министра, инициированной после отставки Бориса Джонсона 7 июля.

После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.