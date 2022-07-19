Захарова высмеяла видео полета Джонсона на истребителе

Своим полетом на истребителе в качестве второго пилота уходящий со своего поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продемонстрировал отношение к высоким ценам на топливо. Таким образом кадры полета прокомментировала 19 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД, назвала английским юмором жест Джонсона, когда он показал палец вверх во время дозаправки военных самолетов в воздухе.

«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Джонсон полетал на истребителе «Тайфун» в Линкольншире. После на авиашоу в Фарнборо он рассказал о своем полете аудитории. Также он отметил, что во время службы на посту премьер-министра совершил «довольно трудные, если не удивительные подвиги».

7 июля Джонсон объявил об уходе с обоих постов. После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Позже члены стало известно, что экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее число голосов, 115, в третьем туре выборов на пост премьер-министра страны. Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, семь из них вышли из гонки на более ранних этапах.

Четвертый раунд намечен на 19 июля. Победителя выбирать будут все члены партии по почте. Туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября.