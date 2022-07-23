Подавший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон принял участие в обучении военному делу вместе с украинскими военнослужащими.

«На этой неделе я приехал к украинским войскам, которые проходят обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать всё возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию», — написал он в своем Twitter в субботу, 23 июля.

Судя по видео, Джонсон поучился кидать гранату, стрелять и целиться из гранатомета.

22 июля Джонсон сделал заявление, что Великобритания продолжит оказывать военную и иную помощь Украине вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром. Кроме того, он также заверил, что Лондон планирует расширить программу подготовки военных вооруженных сил Украины, в том числе при помощи союзных сил.

21 июля министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес анонсировал отправку Украине 50 тыс. артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшем будущем.

В пакет военной помощи также войдут «сотни» дронов, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119 и барражирующие снаряды. По словам Уоллеса, вооружение будет доставлено в ближайшее время.

5 июля Джонсон заявил о передаче Украине десяти самоходных артиллерийских установок и барражирующих боеприпасов.

После отставки премьер-министра в Киеве высказывали опасения по поводу возможного прекращения поставок вооружения на Украину.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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