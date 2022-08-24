Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, недавно подавший в отставку, прибыл с визитом в Киев на празднование дня независимости Украины. Об этом он сообщил в среду, 24 августа, в своем Twitter.

«То, что происходит на Украине, имеет значение для всех нас. Именно поэтому сегодня я в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать своих украинских друзей», — написал премьер, сопроводив пост фотографией с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также указал на то, что Украина «может и должна одержать верх».

В ходе своего визита в Киев Джонсон сообщил о решении Лондона выделить новый пакет «военной помощи» Украине в размере 54 млн фунтов стерлингов.

Ранее в этот же день появилась информация о планах Норвегии и Соединенного Королевства поставить на Украину микробеспилотники PD-100 Black Hornet. Они давно состоят на вооружении морской пехоты США. Разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics.

Тогда же президент США Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал выделение пакета военной помощи Украине со стороны Запада вариантом продления ведения боевых действий. По его словам, это никак не поспособствует мирному урегулированию обстановки в стране.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло после ухода из его правительства более 50 политиков.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года на Украине ежегодно отмечается как День независимости.