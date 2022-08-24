Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации

«Усталость» мира от ситуации вокруг Украины вызывает у Киева опасения. Об этом 23 августа в интервью CNN заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, одной из главных угроз для Украины в противостоянии России является потеря интереса к событиям со стороны мирового сообщества.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — сказал министр.

2 июля газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку. Издание привело в пример слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что усталость от конфликта на Украине и в Донбассе «проявляется везде».

22 июня французское издание Le Figaro написало об ослабевании интереса народа к теме об Украине. Число упоминаний этой темы в социальных сетях на тот момент упало с 18 млн до 345 тыс.

18 июня для газеты The Sunday Times вышла статья премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с призывом западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину, так как конфликт вокруг государства может носить затяжной характер. По его словам, Запад никогда не будет в безопасности, если «повернется спиной» к Украине. В то же время глава британского правительства признал «усталость» мира от Украины.

11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

7 июня первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя статью обозревателя журнала American Conservative Патрика Бьюкенена, отметил, что американское общество устало от украинской повестки и, чувствуя надвигающийся экономический кризис, хочет уйти от этой темы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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