Мать подозреваемой в убийстве Дугиной рассказала о последней встрече с дочерью

Мать подозреваемой в убийстве российского политолога и философа Дарьи Дугиной — украинки Натальи Вовк — рассказала о своей последней встрече с дочерью. По ее словам, они давно не виделись и не общались по телефону, о чем она сообщила во вторник, 23 августа.

Женщина рассказала, что связь с дочерью поддерживал ее отец, Павел Вовк.

«Она общается только с отцом. у меня с ней переписки нет, мы с ней давно не общались», — сказала женщина.

Она добавила, что в последний раз видела дочь в мае или июне после того, как та вернулась в Мариуполь из-за границы, куда уехала после начала боевых действий в регионе.

Ранее отец Натальи Вовк рассказал, что его дочь посещала Европу в качестве беженки. Также он сообщил, что она служила в Вооруженных силах Украины. 22 августа эту информацию подтвердила двоюродная сестра подозреваемой в убийстве, сообщив, что Вовк устроилась туда по инвалидности.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из подмосковной деревни Захарово. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Федеральная служба безопасности 22 августа также опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Вовк вместе с дочерью въехала в Россию 23 июля. В Следственном комитете России допустили, что к убийству Дугиной, помимо Вовк, могут быть причастны другие лица.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству российской журналистки. Он обратил внимание, что погибшая не находилась на территории Украины.