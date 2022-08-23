Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал о ее военной службе

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российского политолога и философа Дарьи Дугиной, служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ), о чем сообщил ее отец 23 августа.

«Она служила не в «Азове» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.), в ВСУ, вроде, служила. Потом она рассчиталась, ушла», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что Вовк не принимала участия в так называемой «антитеррористической операции» Киева, которая представляла собой обстрелы мирных городов Донбасса.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Федеральная служба безопасности 22 августа также опубликовала видеозапись с допросом подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей.