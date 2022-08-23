Реклама
Прямой эфир
Общество
Дугину похоронили в Подмосковье
Мир
Президент Италии лишил госнаград российских предпринимателей и политиков
Политика
В Совфеде заявили о двуличии Макрона
Мир
В Бердянске предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт
Мир
Захарова предупредила о провокации Запада в отношении судна с украинским зерном
Общество
В СК допустили причастность нескольких человек к убийству Дарьи Дугиной
Мир
Германская оппозиция организует митинг с требованием запустить СП-2
Мир
СКР возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям в Риге
Культура
Сериалы НВО продолжат выходить в России
Мир
Запасы нефти в США опустились до уровня 1985 года
Армия
Ракетный корабль «Мытищи» выполнил пуск «Калибра» по цели в Белом море
Мир
В Одессе отложили принятие решения по сносу памятника Екатерине II

Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству Дугиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».

Работа за прикрытием: что помогло убийце Дарьи Дугиной остаться незамеченной
Появились первые подтверждения того, что подозреваемая в преступлении служила в ВСУ

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — сказал политик.

Он обратил внимание, что погибшая не находилась на территории Украины.

Дугина погибла вечером 20 августа. Журналистка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Во вторник в Следственном комитете России сообщили, что к убийству журналистки могут быть причастны другие лица, помимо Натальи Вовк. Их личности устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось, что женщину, похожую на Вовк, видели в Вене.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Проводить Дарью в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022