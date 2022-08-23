Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству Дугиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — сказал политик.

Он обратил внимание, что погибшая не находилась на территории Украины.

Дугина погибла вечером 20 августа. Журналистка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

Во вторник в Следственном комитете России сообщили, что к убийству журналистки могут быть причастны другие лица, помимо Натальи Вовк. Их личности устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось, что женщину, похожую на Вовк, видели в Вене.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Проводить Дарью в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением.