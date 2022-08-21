Очевидцы рассказали о взрыве автомобиля дочери Дугина
Очевидцы рассказали «Известиям» о взрыве автомобиля с Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина.
Один из мужчин сказал, что в 21:32 он услышал хлопок. По его словам, в доме «зазвенели» стекла.
О сильном хлопке также рассказал еще один очевидец? Азамат.
«Сильный такой хлопок. Как будто за спиной что-то бабахнуло. Особо значения не придал, а потом, когда вышли, закрылись, увидел, что там что-то произошло. Хлопок был достаточно такой мощный», — сообщил он.
По словам другого очевидца? Андрея, было несколько хлопков. В момент взрыва он находился дома. Мужчина пришел к месту произошедшего и увидел горящий автомобиль.
«Мы постояли, здесь народу много было. Пока шли, еще один взрыв произошел. Наверное, машина взорвалась. Два таких мощных (взрыва. — Ред.). А потом, наверное, шина уже хлопала. Пожарные быстро приехали, потушили. Гараж уже охватило», — рассказал он.
Музыкант Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» подтвердил, что в машине находилась Дарья Дугина. По его словам, она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе со своим отцом.
При этом музыкант предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.
Лундстрем также назвал подрыв машины с Дугиной попыткой развязать террористическую войну на территории России.
В ночь на воскресенье в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.
Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.
Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств аварии.
Сам Дугин уже прибыл на место происшествия. По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.