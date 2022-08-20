Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины

Первые десять кораблей с украинским зерном благополучно прибыли в пункт назначения. Об этом сообщила 19 августа председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Первые десять судов с Украины, перевозящих сельскохозяйственные товары, в настоящее время благополучно достигли своих конечных пунктов назначения», — написала она в своем Twitter.

Данное событие председатель ЕК охарактеризовала как «хорошее начало», добавив, что морские пути должны оставаться открытыми для экспорта продовольствия в те страны, где это необходимо.

18 августа в минобороны Турции сообщили, что с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, с территории Украины было вывезено более 622 тыс. т зерна. В ведомстве добавили, что с 1 августа по настоящее время для вывоза зерна задействовано более 40 судов, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

За день до этого руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что с 1 августа из портов Украины более 20 судов вывезли 451 481 т кукурузы, 50 301 т муки, 11 тыс. т сои, 6 тыс. т подсолнечного масла, 41 622 т пшеницы, 2914 т подсолнечника.

Ранее в августе украинские власти заявили, что ежедневно из портов страны будет выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, а украинская сторона сама заминировала собственные порты. При этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 17 августа обратил внимание на то, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым не грозит голод.