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Постпред РФ указал на отправку судов с зерном Украины в обход голодающих стран

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод. Об этом заявил 17 августа заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Из 21 судна с зерном на борту, вышедшего за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ульянов указал, что данный факт идет вразрез с «пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов».

Ранее в среду сообщалось, что еще четыре судна с сельскохозяйственной продукцией Украины вышли из портов Одесса и Черноморск. По данным министерства обороны Турции, они везут подсолнечный шрот, подсолнечное масло и кукурузу. Накануне сообщалось о выходе пяти суден с сельхозпродукцией из тех же портов. Вечером того же дня сухогруз Razoni с украинским зерном на борту прибыл в сирийский порт Тартус.

16 августа стало известно, что первое судно с украинским зерном, закупленным Всемирной продовольственной программой (ВПП) в гуманитарных целях, Brave Commander, покинуло украинский порт Южный. Как сообщили в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, судно с 23 тыс. т зерна на борту движется к берегам Африканского Рога, где из-за засухи и высоких цен на продовольствие людям грозит полномасштабный голод. Ожидается, в частности, что продовольственную помощь получат жители Эфиопии.

Ранее, 13 августа, из порта украинского Черноморска вышли два судна с сельхозпродукцией, чтобы доставить груз в Турцию. Сухогруз Fulmar S перевозил 12 тыс. т пшеницы под флагом Барбадоса. Еще один сухогруз, Thoe, с семенами подсолнуха вышел из порта под флагом Маршалловых Островов.

26 июля заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу в соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». В него вошли делегации из России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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