Из портов Украины вышли пять судов с продовольствием

Из украинских портов в акватории Черного моря во вторник, 16 августа, вышли пять судов с сельхозпродукцией. Об этом сообщает министерство обороны Турции в своем аккаунте в Twitter.

Так, два сухогруза вышли из Южного порта, а еще три — из Черноморска.

12 августа стало известно, что одно судно с зерном не вышло из украинского порта Черноморск. Как сообщило минобороны Турции, причиной этого стали погодные условия.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Москва рассчитывает, что западные страны создадут условия для доступа на мировые рынки российских продуктов. Как отметил представитель ведомства, в настоящее время данный пункт «продуктовой сделки», подписанной в Стамбуле, не выполняется, и пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов страны будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода. Начиная с 1 по 10 августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции.

26 июля заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу в соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». В него вошли делегации из России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН).

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.