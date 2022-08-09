С 1 августа 12 судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины

Начиная с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции. Об этом сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.

Также отмечается, что в понедельник еще два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию («Оушен Лион») и Турцию («Рахми Яджи») в рамках «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

«Всего с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 т продовольствия, в том числе: 307 831 т кукурузы, 6 тыс. т подсолнечного масла, 50 300 т муки, 11 тыс. т сои», — сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник напомнил, что опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры сохраняется. Ее создают сорванные с якоря украинские мины, дрейфующие вдоль побережья причерноморских государств. При этом в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) по-прежнему остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств.

Накануне посольство Украины в Бейруте сообщило, что покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи. Отказ был аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев. Поставщик вынужден искать нового покупателя зерна как в Ливане, так и в других странах.

Тогда же стало известно, что первый турецкий сухогруз Polarnet доставил в порт назначения зерно с Украины. Судно пришвартовалось в порту Дериндже близ Стамбула. На его борту находятся 12 тыс. т кукурузы, вывезенной из порта Черноморска.

Утром в понедельник также стало известно, что еще два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Южный и Черноморск. Как уточнили в минобороны Турции, речь идет о сухогрузе МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тыс. т сои, и MV ARIZONA, идущем в Турцию с 48,5 тыс. т кукурузы.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, планируется обеспечить обработку портами не менее 100 судов ежемесячно. Таким образом в ближайшие месяцы Киев сможет экспортировать через порты Украины около 3 млн т продукции каждый месяц.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Она обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.