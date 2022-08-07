В Киеве поделились планами по экспорту сельхозпродукции через порты

В ближайшие месяцы Киев сможет экспортировать через порты Украины около 3 млн т продукции каждый месяц. Об этом 7 августа рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, власти страны планируют обеспечить обработку портами не менее 100 судов ежемесячно.

«Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт «Южный». Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до 3 млн т в месяц», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что в воскресенье из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван судов почти с 170 т продовольствия. 58 тыс. т кукурузы будет вывезено по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по экспорту зерна через Черное море. Суда идут в порты Италии, Китая и Турции.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 26 т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута — в Ливан.

Украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.