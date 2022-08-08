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Покупатель отказался от отправленного в Ливан украинского зерна

Покупатель отказался от украинского зерна, отправленного в Триполи судном Razoni
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Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
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Покупатель отказался от украинского зерна, которое следовало на судне Razoni в ливанский порт Триполи, сообщило 8 августа посольство Украины в Бейруте. Отказ аргументирован задержкой груза сроком более чем на пять месяцев.

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Отмечается, что поставщик ищет нового покупателя зерна как в Ливане, так и в других странах.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 27 тыс. т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута в Ливан. Однако 7 августа стало известно, что судно в порт назначения не прибыло. Позднее задержку объяснили неблагоприятными погодными условиями.

Вывоз зерна с Украины морским путем был парализован из-за минирования украинскими военными своих же портов. В Киеве также заявляли об опасениях якобы из-за возможной угрозы судам с зерном со стороны РФ. Москва не раз отмечала, что не блокирует вывоз зерна с Украины и для этого есть множество способов, однако Киев сам отказывался обсуждать коридоры вывоза и разминировать свои порты.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

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