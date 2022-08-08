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Первый турецкий сухогруз доставил зерно с Украины в порт назначения
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Первый турецкий сухогруз доставил зерно с Украины в порт назначения

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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Первый турецкий сухогруз Polarnet доставил в порт назначения зерно с Украины. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает телеканал TRT.

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По данным телеканала, судно пришвартовалось в понедельник в порту Дериндже близ Стамбула. На его борту находятся 12 тыс. т кукурузы, вывезенной из порта Черноморска. После проверки документации начнется выгрузка зерна и его погрузка на грузовики для отправки к месту назначения.

Судно уже прошло проверку, после чего ему разрешили проследовать через Босфор в порт назначения. Прибытие Polarnet в Дериндже ожидалось в воскресенье, однако из-за неблагоприятных погодных условий оно было отложено.

Утром в понедельник также стало известно, что еще два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Южный и Черноморск. Как уточнили в минобороны Турции, речь идет о сухогрузе МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тыс. т сои, и MV ARIZONA, идущем в Турцию с 48,5 тыс. т кукурузы.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, планируется обеспечить обработку портами не менее 100 судов ежемесячно. Таким образом в ближайшие месяцы Киев сможет экспортировать через порты Украины около 3 млн т продукции каждый месяц.

Разрешение на выход судов с Украины выдает Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, в котором наряду с представителями Турции, Украины и России работают представители ООН. Согласно регламенту, корабли, прибывающие к Стамбулу с грузом сельхозпродукции, проходят досмотр представителями СКЦ.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Она обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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