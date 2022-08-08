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МО Турции сообщило о выходе с Украины двух судов с сельхозпродукцией

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Фото: TASS/Zuma
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Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Южный и Черноморск утром в понедельник, 8 августа. Об этом сообщило минобороны Турции.

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Согласно информации ведомства, речь идет о сухогрузе МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тыс. т сои, и MV ARIZONA, идущем в Турцию с 48,5 тыс. т кукурузы.

Накануне в министерстве сообщили, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул. Судно «Мустафа Некати» с 6 тыс. т подсолнечного масла отправится в Италию, Star Helena с 45 тыс. т семян подсолнечника проследует в Китай, Glory с 66 тыс. т кукурузы прибудет в Стамбул, а судно Riva Wind, перевозящее 44 тыс. т кукурузы, — в Искендерун.

Разрешение на выход судов с Украины выдал Совместный координационный центр (СКЦ). Согласно регламенту, корабли, прибывающие к Стамбулу с грузом сельхозпродукции, проверят представители СКЦ.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка», которая обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В настоящее время Россия и Украина являются одними из лидеров мирового аграрного рынка, любые проблемы между Киевом и Москвой ведут к ухудшению глобальной ситуации. После заключения продуктовой сделки цены на зерно начали снижаться. По состоянию на начало августа они понизились с $440 до $350.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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