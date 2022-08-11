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Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск

Минобороны Турции: одно судно с зерном не вышло из Черноморска из-за непогоды
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Фото: REUTERS/Press service of the Ministry of Infrastructure of Ukraine
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Одно судно с зерном не вышло из украинского порта Черноморск. Об этом 11 августа сообщило министерство обороны Турции.

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Причиной названы сложные погодные условия.

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Порт Черноморск располагается под Одессой.

10 августа судно Jaohar Ranim с 6 тыс. т пшеницы из Украины прибыло в порт Дуррес в Албании. Оно вышло с Украины 8 августа. Начиная с 1 по 10 августа августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции.

8 августа первый турецкий сухогруз Polarnet доставил в порт назначения зерно с Украины. Судно пришвартовалось в порту Дериндже близ Стамбула. Он доставил 12 тыс. т кукурузы, вывезенной из порта Черноморска.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов страны будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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