Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск

Одно судно с зерном не вышло из украинского порта Черноморск. Об этом 11 августа сообщило министерство обороны Турции.

Причиной названы сложные погодные условия.

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Порт Черноморск располагается под Одессой.

10 августа судно Jaohar Ranim с 6 тыс. т пшеницы из Украины прибыло в порт Дуррес в Албании. Оно вышло с Украины 8 августа. Начиная с 1 по 10 августа августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции.

8 августа первый турецкий сухогруз Polarnet доставил в порт назначения зерно с Украины. Судно пришвартовалось в порту Дериндже близ Стамбула. Он доставил 12 тыс. т кукурузы, вывезенной из порта Черноморска.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов страны будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.