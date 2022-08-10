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Судно с украинским зерном прибыло в Албанию

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Судно Jaohar Ranim с 6 тыс. т пшеницы из Украины прибыло в порт Дуррес в Албании. Об этом в среду, 10 августа, сообщило Albanian Daily News.

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По данным издания, сухогруз зашел в порт в 08:37 по местному времени (07:37 мск). Отмечается, что оно отбыло с Украины 28 июля.

Ранее в этот день сообщалось, что Совместный координационный центр (СКЦ) предварительно одобрил проход судов Petrel и Brave Commander в порты Черноморск и Южный. Они будут досмотрены в Мраморном море. 10 августа также пройдут проверку суда Mustafa Necati, Sacura и Arizona, вышедшие ранее из украинских портов.

Начиная с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции. Также отмечается, что в понедельник еще два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию («Оушен Лион») и Турцию («Рахми Яджи») в рамках «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, планируется обеспечить обработку портами не менее 100 судов ежемесячно. Таким образом, в ближайшие месяцы Киев сможет экспортировать через порты Украины около 3 млн т продукции каждый месяц.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Она обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

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