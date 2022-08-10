В Мраморном море досмотрят два идущих на Украину судна

Совместный координационный центр (СКЦ) 9 августа предварительно одобрил проход двух судов для вывоза зерна с Украины в порты Черноморск и Южный, их досмотрят в Мраморном море, заявили в ООН.

«Совместный координационный центр одобрил проход по гуманитарному коридору в рамках инициативы по вывозу зерна через Черное море двух судов, которым еще предстоит пройти досмотр», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сухогрузы Petrel и Brave Commander пройдут проверку СКЦ в Мраморном море, откуда позже отправятся в Черноморск и Южный.

Добавляется, что в среду также пройдут проверку суда Mustafa Necati, Sacura и Arizona, вышедшие ранее из украинских портов.

Начиная с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции. Также отмечается, что в понедельник еще два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию («Оушен Лион») и Турцию («Рахми Яджи») в рамках «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, планируется обеспечить обработку портами не менее 100 судов ежемесячно. Таким образом в ближайшие месяцы Киев сможет экспортировать через порты Украины около 3 млн т продукции каждый месяц.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Она обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.