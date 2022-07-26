В Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вопросу зерна

В Стамбуле заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает Министерство обороны России.

«В соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. Отмечается, что главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода «Инициативы» на этап практической реализации.

22 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Соглашение действительно 120 дней. Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел украинский министр. Также глава Минобороны РФ рассказал, что кроме документа о вывозе зерна был также подписан меморандум, подключающий ООН к снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. По словам Шойгу, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

27 июня Турция сообщила о достижении консенсуса относительно создания операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Также он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна в развивающиеся страны при условии разминирования портов.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.