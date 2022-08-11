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МИД РФ заявил, что суда с продовольствием из Украины идут в западные порты мимо Африки

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Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
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Москва рассчитывает, что западные страны создадут условия для доступа на мировые рынки российских продуктов. В настоящее время данный пункт «продуктовой сделки», подписанной в Стамбуле, не выполняется. Об этом 11 августа на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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«Напомним, что подписанный в Стамбуле пакет документов включал в себя договоренности не только о начавшемся полторы недели назад вывозе зерна из трех украинских портов, но и о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что на данный момент не выполняется», — сказал он.

Кроме того, Нечаев усомнился в искренности тезисов Запада о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность.

«К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло», — отметил Нечаев.

Ранее, 10 августа, судно Jaohar Ranim с 6 тыс. т пшеницы из Украины прибыло в порт Дуррес в Албании. Оно вышло с Украины 8 августа. Начиная с 1 по 10 августа августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции.

8 августа первый турецкий сухогруз Polarnet доставил в порт назначения зерно с Украины. Судно пришвартовалось в порту Дериндже близ Стамбула. Он доставил 12 тыс. т кукурузы, вывезенной из порта Черноморска.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов страны будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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