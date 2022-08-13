Два судна с грузом продовольствия покинули порт Черноморска

Из порта украинского Черноморска, который располагается под Одессой, вышли два судна с украинской сельхозпродукцией, чтобы доставить груз в Турцию. Об этом сообщило 13 августа в Twitter минобороны Турции.

Сухогруз Fulmar S, перевозящий 12 тыс. т пшеницы под флагом Барбадоса, движется в турецкий порт Искендерун. По состоянию на 9:00 мск, судно находилось в 4,5 морских милях от берега Украины. Еще один сухогруз Thoe с семенами подсолнуха также вышел из порта Черноморска под флагом Маршалловых островов.

Накануне два сухогруза с продовольствием вышли из территориальных вод Украины, один из них — судно STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тыс. т кукурузы следует в Иран. Второе — корабль SORMOVSKY под флагом Белиза покинул порт Черноморска и следует в турецкий Текирдаг.

Тогда же стало известно, что одно судно с зерном не вышло из украинского порта Черноморск. Как сообщило минобороны Турции, причиной этого стали погодные условия.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Москва рассчитывает, что западные страны создадут условия для доступа на мировые рынки российских продуктов. Как отметил представитель ведомства, в настоящее время данный пункт «продуктовой сделки», подписанной в Стамбуле, не выполняется, и пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов страны будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода. Начиная с 1 по 10 августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.